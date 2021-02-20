Беларусь предложила России расширить сообщение между странами, в частности собираются увеличить число перелетов до Сочи и Калининграда и запустить регулярный поезд Санкт-Петербург – Минск.
В Москве состоялась встреча, на которой обсудили расширение авиа и железнодорожного сообщения между Белоруссией и Россией.
Планируют запустить регулярный поезд Санкт-Петербург – Минск, а также увеличить число авиарейсов до Сочи и Калининграда. Российская сторона выразила готовность в решении данных вопросов.
Так же было подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах. Об этом рассказали в Невских новостях.
Вам будет интересно
Александр Дрозденко выразил одобрение решения белорусского президента Александра Лукашенко о переориентации экспортных перевозок через порты Ленобласти. Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил...
17.02.2021 310