Подкинувшим муляж гранаты Виктории Вяткиной оказался ее бывший возлюбленный

В субботу, 20 февраля двое мужчин прикрепили к двери жилого дома актрисы театра Виктории Вяткиной страйкбольную гранату. Одним из «саперов» оказался бывший молодой человек девушки.

Как сообщило Федеральное агентство новостей, в неудачном «розыгрыше» актрисы принял участие ее бывший возлюбленный, приехавший в Северную столицу из Донецка.

В ходе допроса задержанный рассказал, что является поклонником Ганнибала Лектера, антагониста из книг автора Томаса Харриса. Мужчина пояснил, что известный киношный маньяк импонирует ему «как блестящий судебный психиатр, серийный убийца и каннибал».

Ранее ivbg.ru писал, что актрисе Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной на дверь повесили гранату.