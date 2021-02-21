Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 185 новых зараженных 21 февраля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 185 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 34 903, выздоровели — 30 930.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+1) .

Волосовский район: Волосово (+2), Курск (+1), Лисино (+1), Сумск (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+1), Свирица (+1), Селиваново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+8), Сертолово (+4), Осельки (+2), Старая (+2), Токсово (+1), Бугры (+2), Гарболово (+2), Агалатово (+2), Юкки (+1), Свердлова (+1), Ириновка (+1), Вирки (+1), Корнево (+1), Рахья (+2), Лупполово (+1), Ненимяки (+1), Мистолово (+1), Порошкино (+2), Екатериновка (+1), Касимово (+1), Бриллиант (+1), Сарженка (+1).

Выборгский район: Выборг (+15), Глебычево (+1), Рождествено (+2), Советский (+4), Приморск (+1), Каменногорск (+3), Соколинское (+1), Ленинское (+1), Вещево (+1), Ляйпясуо (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+2), Рождествено (+2), Вырица (+1), Пудомяги (+2), Малое Верево (+3), Дивенский (+1), Коммунар (+6), Большие Колпаны (+1), Лампово (+2), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+7), Будогощь (+1).

Кировский район: Шлиссельбург (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Люговичи (+1) .

Лужский район: Луга (+8), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+1) , Толмачёво (+5) , Осьмино (+4) , Оредеж (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+2), Важины (+1).

Приозерский район: Тракторное (+1), Красноозёрное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+4).

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+5), Никольское (+2), Коркино (+1), Красный Бор (+2), Новая (+2), Войскорово (+1).