У Шлиссельбурга две легковушки попали в ДТП — видео

Очевидцы сообщили об аварии на въезде в город Шлиссельбург. Видеозапись опубликована в соцсети Вконтакте.

В воскресенье, 21 февраля произошло ДТП между двумя легковыми автомобилями. Видеоматериал выложили в группе «Кировск | Live» социальной сети «ВКонтакте».

Автомобили получили серьезные повреждения. Их выкинуло в кювет по разные стороны дороги. Информация о состоянии здоровья водителей и пассажиров уточняется.