У Шлиссельбурга две легковушки попали в ДТП — видео

Очевидцы сообщили об аварии на въезде в город Шлиссельбург. Видеозапись опубликована в соцсети Вконтакте.
В воскресенье, 21 февраля произошло ДТП между двумя легковыми автомобилями. Видеоматериал выложили в группе «Кировск | Live» социальной сети «ВКонтакте».
Автомобили получили серьезные повреждения. Их выкинуло в кювет по разные стороны дороги. Информация о состоянии здоровья водителей и пассажиров уточняется.
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21.02.2021 71