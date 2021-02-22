Смерть актера театра «На Литейном» и 183 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 22 февраля

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 22 февраля.

Патриотический праздник «Живая история» прошел в Красном Бору

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Во время праздника были продемонстрированы трюки из конно-театрализованной джигитовки, а также макеты ретро-оружия наполеоновской эпохи и двух мировых войн.

В Ленобласти 23 февраля ожидается до -28 °C и гололедица

В Ленинградской области 23 февраля ожидается -16… -21 °C. В отдельных районах – до -23… -28 °C. Днем температура -8… -13 °C. В восточных районах Ленобласти – до -15… -17 °C. МЧС со ссылкой на СЗ УГМС предупреждает автомобилистов о гололедице и сложной обстановке на дорогах.

Перминов поучаствовал в обсуждении ситуации с COVID-19 в конференции Балтийского моря

В ходе заседания представитель ВОЗ подтвердила готовность обеспечить вакциной от COVID-19 людей из группы риска в рамках проекта COVAX. Цель этого проекта – обеспечение лекарством всех стран, независимо от их благосостояния. По данным редакции ivbg.ru, сегодня в мире уже существует семь вакцин от COVID-19 в Разных странах. Еще 200 – в разработке.

Коммунальщики сутки напролет борются со снегом в Сосновом Бору

В работе задействованы 50 сотрудников «Спецавтотранс» и 14 спецмашин. В течение ночи на улицах Соснового Бора работали пять спецмашин и несколько бригад. Сейчас арендован дополнительный транспорт для вывоза снега. При этом работа затрудняется припаркованными во дворах автомобилями.

Умер Заслуженный артист России и актер театра «На Литейном» Александр Жданов

На 71 году ушел из жизни Заслуженный артист Российской Федерации и актер театра «На Литейном» Александр Михайлович Жданов. Александр Михайлович работал в театре «На Литейном» с 1976 года. За это время он сыграл более 40 ролей в различных постановках и кинокартинах. Среди киноролей актера: «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Старшина».

Жителя Коммунара подозревают в изнасиловании 16-летней девочки

В квартиру позвонил незнакомец и представился сотрудником ТСЖ, которому нужно проверить утечку газа. Когда его впустили в квартиру, он достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, изнасиловал 16-летнюю девочку. Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 39-летний житель Коммунара Владимир Р. Ранее он уже был судим за ограбления.

Стало известно, где 22 февраля зафиксированы 183 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.