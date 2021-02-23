Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 11 823 до 4 189 153 – оперштаб

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 11 823 до 4 189 153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 823 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1312 (11,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 189 153 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,3%.

Наибольшее число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Москве — 1198, Санкт-Петербурге — 913, Подмосковье — 732, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам. 1. Москва 1198, 2. Санкт-Петербург 913, 3. Московская область 732», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев в Магаданской области — 5, Ненецком автономном округе — 4, Еврейской автономной области — 3.