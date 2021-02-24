Мяучные сотрудники музеев в Петербурге будут состязаться за звание лучшего

В рамках онлайн-конференции в ТАСС, которая пройдет 25 февраля, мяучных сотрудников культурных учреждении Санкт-Петербурга перепишут и отметят премиями.

Церемония пройдет в преддверии Всемирного дня кошек (в России празднуется 1 марта).

В мероприятии примут участие Анна Кондратьева (организатор акции), Светлана Петрова (арт-проект FatCatArt), Татьяна Арефьева (Калининградский музей кошек «Мурариум»), Анна Авдюкова (Выборгский замок), Ольга Титович (Республика кошек) и многие другие.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, как Шлиссик и Крошик стали нерпами-первоиспытателями защитных решеток для рыбацких снастей.