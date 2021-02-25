ВЦИОМ: более половины россиян считают медведя символом России

Большинство россиян — 62% — считают, что бурый медведь лучше всего олицетворяет Россию и может служить ее национальным символом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Также россияне называли амурского/уссурийского тигра — 11%, орла или двуглавого орла — 9%, собаку — 7%, волка и льва — по 5%, кошку или лошадь — по 3%, лося, оленя, рысь — по 2%. При этом 15% затруднились ответить.