Пожар в здании на 8-й Советской улице в Петербурге тушат 42 человека

Очевидцы сообщают о серьезном возгорании в доме № 44 по 8-й Советской улице. Пожару присвоен разряд №1-БИС. На место происшествия прибыло множество машин экстренной помощи.

Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург

В группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» очевидец поделился кадрами с места происшествия в доме, где предположительно горит двухкомнатная квартира.

«К его ликвидации привлечено 42 человека личного состава и десять единиц техники. Площадь горения составляет 6 квадратных метров»,- сообщает автор поста

Известно о 20 эвакуированных из здания. Сообщается, что Комитет по транспорту предоставил автобус для их временного размещения.