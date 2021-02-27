Врач назвала продукты, которые улучшают настроение

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Евдокимова назвала продукты, которые помогут побороть стресс, поднять настроение и при этом не погубят организм.

По ее словам, к “спасительной” еде, в частности, относятся йогурт без сладких добавок, кефир и квашеная капуста.

«Всё дело в живых микроорганизмах, которые помогают контролировать популяцию здоровых бактерий в кишечнике и прямым образом влияют на выработку серотонина. Этот гормон, как известно, влияет на поведение, реакцию на стресс, аппетит и даже сексуальное влечение», – отметила врач.

Хорошему настроению также способствует употребление бананов. Ведь в них содержатся и сахар, и полезная клетчатка. А еще полезными для организма она назвала лосось и тунец. Так как рыбий жир снижает риск депрессии.

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И, конечно, важный продукт для хорошего настроения – темный шоколад, содержащий триптофан – аминокислоту, которую мозг использует для производства гормона серотонина, отвечающего за наше хорошее настроение.