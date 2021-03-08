Дрозденко: Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко по случаю Международного женского дня — 8 марта, обратился к представительницам прекрасного пола.

«Спасибо вам, наши дорогие, любимые — за неиссякаемую доброту и заботу, поддержку и душевное тепло, которое вы каждый день дарите своим родным и близким», — начал свое поздравление глава Ленобласти.

В своем поздравлении Александр Юрьевич поблагодарил всех женщин Ленобласти за труд и любовь к родной земле. Он также подчеркнул, что именно благодаря женщинам и их таланту, профессионализму, терпению и настойчивости решается и реализуется множество важных дел на территории 47 региона.

«Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, и пусть наступившая весна подарит вам радость и вдохновение. Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!», — подытожил свое поздравление глава 47 региона.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Несмотря на праздничное весеннее настроение, подарки и миллион цветов в этот день, в исторических глубинах праздника лежит борьба женщин за равноправие полов в разных сферах деятельности. Ivbg.ru подробно рассказал об истории праздника и его традициях.