Еще 149 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 2 марта

В Ленобласти за последние сутки выявили 149 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 36 300 человек, выздоровели — 32 160.

Волосовский район : Курковицы (+1), Извара (+1), Терпилицы (+1).

Волховский район : Волхов (+1), Сясьстрой (+1), Коскеницы (+1).

Всеволожский район: Мурино (+14), Всеволожск (+1), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+4), Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+5), Капитолово (+1), Рапполово (+1), Верхние Осельки (+2), Н ижние Осельки (+1), Лаврики (+1) .

Выборгский район: Выборг (+15), Перово (+1), Советский (+5), Отрадное (+1), Дятлово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+4), Вырица (+1), Батово (+1), Коммунар (+3), Сяськелево (+1), Корпиково (+1), Педлино (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Кингисеппский (+3) .

Киришский район: Кириши (+4), Бестоголово (+1), Бор (+1), Кусино (+1) .

Кировский район: Кировск (+2), Шум (+1).

Лодейнопольский район : Лодейное Поле (+5).

Лужский район: Луга (+4), Ям-Тесово (+1), Толмачёво (+1), Дзержинского (+2), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Межозёрный (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Никольский (+1), Подпорожье (+3) .

Приозерский район: Приозерск (+6), Коммунары (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+1), Никольское (+2), Русская Волжа (+1).

Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.