Два человека пострадали в массовой аварии в Санкт-Петербурге

Пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу.
По информации экстренных служб, массовая авария произошла вечером 2 марта по Комендантскому проспекту в Приморском районе Северной столицы.
В результате ДТП с травмами головы были госпитализированы два человека.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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23.02.2021 341