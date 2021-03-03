Два человека пострадали в массовой аварии в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Пострадавшие мужчина и женщина доставлены в больницу.

DTP
Источник: vk.com/spb_today

По информации экстренных служб, массовая авария произошла вечером 2 марта по Комендантскому проспекту в Приморском районе Северной столицы.

В результате ДТП с травмами головы были госпитализированы два человека.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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23.02.2021 341
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