Гранты губернатора Ленобласти: количество желающих бьет все рекорды

В Ленобласти завершился прием заявок на гранты губернатора. Подано 78 заявок, общая сумма субсидии составит 10 млн руб.

«Мы видим, что интерес некоммерческих организаций к партнерству с администрацией Ленобласти высок как никогда. Надеемся оправдать доверие и интерес структур гражданского общества к сотрудничеству и поддержать в этом году как можно больше социальных инициатив», — подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен.[/su_quote

Гранты губернатора Ленинградской области выделяются по 10 направлениям. Очная защита проектов пройдет уже в марте.

Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.