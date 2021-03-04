Весной 2021 года студенческий молодежный отряд «Ингрия» проведет раскопки на мызе Васильковичи в Лужском районе

Именно на этой мазе в годы Великой Отечественной войны располагался карательный отряд, участники которого казнили партизан, подпольщиков, мирных жителей и цыган.

Проект «Мыза Васильковичи: трагедия и подвиг» реализуется в рамках федерального проекта «Без срока давности». Для проведения раскопок в этом году поисковому движению выделена субсидия из бюджета Ленинградской области.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.