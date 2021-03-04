СКА обыграл минский «Динамо» со счетом 6:4

В четверг, 4 марта завершился второй матч между петербургским СКА и минским «Динамо». Игра прошла в рамках первого раунда плей-оффа.

В прошедшем матче отличились Йоонас Кемппайнен (2 минута), Евгений Кетов (11, 19), Иван Морозов (15), Антон Бурдасов (54 — в большинстве) и Василий Подколзин (58 — в пустые ворота). В команде оппонентов гол удалось забить Шэйну Принсу (16), Брэндону Козун (18 — в большинстве), Илье Усову (46 — в большинстве) и Бреннану Менеллу (53 — в большинстве).