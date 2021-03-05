В рамках специального проекта «Год с коронавирусом» правительство Ленобласти рассказала об уникальном вкладе Тосненской больницы в борьбу с пандемией.

Первыми принимать “коронавирусных” больных в Тосно начал родильный корпус, где 6 апреля 2020 года развернули сразу 150 коек. А этажи здания разделили по степени тяжести заболевания. После спада первой волны пандемии — 17 августа — роддом вновь открыли для рожениц, но в ноябре вновь перепрофилировали в инфекционное отделение.

Вскоре на базе терапевтического корпуса — 1 декабря — было открыто еще 229 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Затем — 30 коек на базе педиатрического отделения — это стало первое и единственное в регионе COVID-отделение для детей. Всего за год в Тосненскую больницу поступило более 2160 пациентов с коронавирусом.

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Впоследствии девять врачей и медсестер получили почетные грамоты президента России, трое – благодарности губернатора Ленобласти и двое – знаки отличия региона.

Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.