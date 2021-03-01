Больница в Морозовке за год приняла больше 3000 пациентов больных COVID-19

Больница во Всеволожском районе, одна из первых перепрофилированная под COVID-19 весной 2020 года, спасла сотни жизней.

В структурном подразделении Всеволожской КМБ в поселке Морозова до пандемии работали отделения паллиативной помощи и сестринского ухода на 60 коек. Тогда же было подготовлено 137 коек для больных ковид и внебольничной пневмонией. Аппаратами ИВЛ оборудовали 20 реанимационных коек, открыли новую лабораторию.

С первого апреля в больницу стали привозить больных со всей Ленобласти и Петербурга. За почти год работы они оставили сотни благодарных отзывов.

Первые месяцы бригады из специалистов разного профиля, работающие посменно по шесть часов, жили в больнице, опасаясь за здоровье родных и близких.

В последствие врачи-реаниматологи Никита Запасников и Надежда Сидорова получили благодарности президента России, а губернатор Ленобласти наградил сотрудников Морозовской больницы знаком «Почетный сотрудник здравоохранения Ленобласти».

По данным на 1 марта, в Ленобласти выявили 153 новых случая COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 36 151 человека, выздоровели — 32 064.

С 1 марта в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.

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Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт россияне могут через сайт Госуслуг. По поручению Александра Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного «спроса» от россиян, проживающих в Эстонии.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти с начала кампании прививку от коронавируса сделали 30 748 человек. Всего в регион за последние три месяца поступило 48 822 комплекта вакцины. Также в регионе открываются еще 11 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Всего таких точек 40.