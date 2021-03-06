Двое оружейников, гуляя по Леманскому каналу, заметили полицейских, после чего решили сразу избавиться от оружия, выкинув его в канаву.

Ночью 5 марта в Шлиссельбурге задержали двоих подозрительных мужчин. Мужчины 39 и 54 лет были задержаны возле Леманского канала, при попытке выкинуть оружие, увидев находящийся рядом патруль полиции. У незадачливых оружейников был при себе карабин и двуствольное ружье.

У мужчин изъяли оружие, после чего доставили о отдел полиции. Выяснилось что 54-летний задержанный имеет разрешение на свое двуствольное ружье. Мужчина дал обязательство о явке. Об этом рассказали online47.

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