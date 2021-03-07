Спасение пушки возле Подборовья и 135 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 7 марта

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 7 марта.

До -17 °C и метель ожидаются в Ленобласти 8 марта

Температура ночью будет достигать -13 °C. В некоторых районах – до -17 °C. Днем ожидается потепление до -5… -8 °C. Теплее всего будет в юго-западных районах Ленинградской области. В большинстве районов региона пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ожидается метель. Водителей предупреждают снежном накате на дорогах.

Спасатели уговорили 400 рыбаков уйти со льда в Ломоносовском районе

6 марта сотрудники ПСП «Красная Горка» провели рейд в местах массового выхода рыбаков на лед в Ломоносовском районе. На льду Финского залива спасатели обнаружили около 400 человек. Они провели с рыбаками профилактические беседы, предупредили об ухудшении погодных условий и возможности разрушения льда. После предупреждения 100% рыбаков покинули лед.

Найденную возле Подборовья пушку времен Российской империи спасли и доставят в музей

Как сообщал ivbg.ru, недалеко от поселка Подборовье туристы заметили группу мужчин и нечто в черной пленке. Под пленкой находилась пушка с гравировкой «Александровский завод» и цифрами 1858. Когда мужчины поняли, что туристы рассмотрели пушку, они сообщили, что собираются предложить ее одному из музеев в Санкт-Петербурге. До этого они говорили, что делают баню по-черному. Но 7 марта стало известно, что пушка спасена. «Спасибо всем неравнодушным. Пушку с острова достали, везем в музей. Отреставрируем и поставим на всеобщее обозрение», – сообщил Владимир Цой.

В Ленобласти 7 марта зафиксированы 135 новых случаев COVID-19

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения COVID-19 – в заметке.

Видео: около 50 машин попали в ДТП на «Сортавале» во Всеволожском районе

Первые автомобили столкнулись 6 марта около 18:00. Их вынесло на обочину. Из-за сложных погодных условий количество участников ДТП продолжило увеличиваться. По словам очевидцев в комментариях, всего в аварию попали около 50 машин. По данным «Яндекс.Карты» в пиковый момент на участке трассы от деревни Вартемяги в сторону Петербурга был затор около 7,5 километров.

Видео: в Ленобласти запечатлели северное сияние – небесный подарок к 8 марта

Цветные вспышки на ночном небе в Ленинградской области запечатлели местные жители на трассе «Сортавала» 7 марта недалеко от Приозерска. «Сквозь тернии к звездам! Удивительнейшее небо было у нас. <…> С наступающим праздником, дорогие!», – сообщили охотники за северным сиянием.