Слесарь забил до смерти коллегу в автомастерской в Колпино

К трагическому результату привело распитие спиртных напитков.

По информации правоохранительных органов, в Колпино сотрудник автомастерской убил своего коллегу кувалдой во время пьяных посиделок.

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.