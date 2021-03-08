Слесарь забил до смерти коллегу в автомастерской в Колпино

К трагическому результату привело распитие спиртных напитков.
По информации правоохранительных органов, в Колпино сотрудник автомастерской убил своего коллегу кувалдой во время пьяных посиделок.
Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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