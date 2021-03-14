В Санкт-Петербурге провели более 20 тысяч обследований на Covid-19 за сутки

В период с 13 по 14 марта в Северной столице провели 20 691 тысяч ПЦР-тестов на обнаружение коронавируса. Те, у кого нашли признаки болезни, находятся под наблюдением врачей.

По сообщению Роспотребнадзора, под медицинским присмотром из-за контактов с ковид-больными пациентами находятся те петербуржцы, кто имеет определенные симптомы.

В общей сложности с начала октября 183 315 человек получили гуманитарную помощь. Волонтёры выполнили более 6 420 заявок.