В Санкт-Петербурге провели более 20 тысяч обследований на Covid-19 за сутки

В период с 13 по 14 марта в Северной столице провели 20 691 тысяч ПЦР-тестов на обнаружение коронавируса. Те, у кого нашли признаки болезни, находятся под наблюдением врачей.
По сообщению Роспотребнадзора, под медицинским присмотром из-за контактов с ковид-больными пациентами находятся те петербуржцы, кто имеет определенные симптомы.
В общей сложности с начала октября 183 315 человек получили гуманитарную помощь. Волонтёры выполнили более 6 420 заявок.
Вам будет интересно
В период с 7 по 8 марта в Северной столице провели 12 608 тысяч ПЦР-тестов на обнаружение коронавируса. Те, у...
08.03.2021 233