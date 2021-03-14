Потепление ожидается в Ленобласти в начале рабочей недели

Облачная погода ожидается в Ленинградской области в понедельник.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, в понедельник ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах образуется гололёд.
Отмечается, что температура наружного воздуха составит -2…+2 градуса ночью и 0-5 градусов днём.
В регионе ожидаются порывы ветра 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет значительно ниже нормы.
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13.03.2021 59