Потепление ожидается в Ленобласти в начале рабочей недели

Автор: Александр Селиванов
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Облачная погода ожидается в Ленинградской области в понедельник.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, в понедельник ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах образуется гололёд.

Отмечается, что температура наружного воздуха составит -2…+2 градуса ночью и 0-5 градусов днём.

В регионе ожидаются порывы ветра 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет значительно ниже нормы.

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13.03.2021 59
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