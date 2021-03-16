Район с самым грязным воздухом определили в Петербурге

Как сообщают в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», наихудшие показатели зафиксированы на Васильевском острове.

Пробы проводились на концентрацию в воздухе взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, диоксида серы, аммиака и хлористого водорода.

В целом по всему городу превышающего норму загрязнения воздуха зафиксировано не было. Исключение – Васильевский остров, где выявлено превышение взвешенных веществ и оксида азота.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что ленинградцев предупредили о новой схеме мошенничества.