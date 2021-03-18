Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Superjob составил рейтинг самых высокооплачиваемые вакансии в Петербурге, которые были опубликованы на сервисе в марте.

Так, больше всего предлагают ведущему программисту «1С», middle/senior разработчику, программисту со знанием Sharepoint. За работу этих специалистов готовы платить от 180 до 270 тыс. рублей. Также в рейтинге оказались руководители отдела маркетинговых коммуникаций и менеджеры по продажам строительных материалов, которым обещают 150 тысяч рублей в месяц.

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Добавляется, что весной специалистов начали искать на 12% больше, чем в докоронавирусное время.

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