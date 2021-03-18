В Ленобласти экомилиция появится уже в этом году

В Ленобласти уже в этом году на базе Госэконадзора появится специальная экологическая милиция.

Экомилиция должна будет контролировать соблюдение регионального «мусорного» законодательства, следить за нелегальными свалками. Для ее создания уже разработан регламент. К работе будут привлечены экоактивисты. Возможно, в каждом районе Ленобласти будут созданы экопосты.

«Важно, чтобы в экомилицию пришли неравнодушные люди, готовые днем и ночью заниматься сложной работой», – отметил на экосовете Александр Дрозденко.

Ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.