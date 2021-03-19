Ленинградца в розыске задержали в Петербурге – его пять месяцев искали за кражу в Адыгее  

По информации ivbg.ru, 19 марта на железнодорожной станции «Проспект Славы» в Санкт-Петербурге задержан 37-летний житель Гатчинского района Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, его подозревают в краже смартфона в республике Адыгея в октябре 2020 года. За это преступление он был объявлен в федеральный розыск.

Подозреваемый предварительно задержан на двое суток.

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