Любопытный тюленёнок, заметив судно моряков, решается приблизиться к нему, однако мама плавным движением останавливает его.
Петербургские моряки засняли кадры семейной идиллии тюленей в Финском заливе. Героями ролика оказались три тюленя. Самка с подросшим детёнышем лежит на льду, а в воде их ожидает отец семейства. Маленький тюлень решает двинуться навстречу судну, но мама плавным движением ласты останавливает его. Кадрами поделились в группе «Фонда друзей балтийской нерпы» ВКонтакте. Об этом рассказали 78.ru.
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