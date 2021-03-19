Видео: cемейная пара тюленей в Финском заливе попала на камеры моряков

Автор: Анастасия Щербакова
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Любопытный тюленёнок, заметив судно моряков, решается приблизиться к нему, однако мама плавным движением останавливает его.

Петербургские моряки засняли кадры семейной идиллии тюленей в Финском заливе. Героями ролика оказались три тюленя. Самка с подросшим детёнышем лежит на льду, а в воде их ожидает отец семейства. Маленький тюлень решает двинуться навстречу судну, но мама плавным движением ласты останавливает его. Кадрами поделились в группе «Фонда друзей балтийской нерпы» ВКонтакте. Об этом рассказали 78.ru.

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12.03.2021 299
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