Во Всеволожском районе обнаружили очередную незаконную свалку

Информация о несанкционированной свалке поступила в Госэкондзор в среду, 17 марта. На следующий день на указанное место выехали сотрудники ведомства фиксировать нарушения.

Среди поля в районе деревни Мяглово сотрудники Госэкондзора обнаружили гору строительных и бытовых отходов. Как стало известно от собственника земли позже, мусор туда свезли неизвестные посреди ночи. Владелец участка пообещал вывезти отходы на легальный полигон.

Также известно, что в пятницу, 19 марта сотрудники ведомства повторно выезжали на данный участок. В ходе проверки выяснилось, что собственник сдержал обещание и начал работы по вывозу строительного и бытового мусора с участка.