Проверка показала, что водоём нарушает санитарно-эпидемиологические правила и имеет нелигитимную перепланировку.

Петербургская прокуратура после проверки приняла решение о сносе бассейна для собак, находящегося на первом этаже многоэтажного дома по ул. Ткачей. В ходе надзорной проверки ведомство установило, что водоём нарушает санитарно-эпидемиологические правила и имеет нелигитимную перепланировку.

Организатору бассейна уже сообщили, что он должен вернуть помещение в исходное состояние. На собачий бассейн уже жаловались. В феврале этого года одна из жительниц дома пожаловалась омбудсмену Александру Шишлову о невозможности жить в таких условиях. До её квартиры на третьем этаже добралась сырость и плесень, а также в доме постоянный шум. Об этом рассказали 78.ru.

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