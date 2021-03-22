Сироты и трудные подростки познакомились с профессией пожарного в Гатчинском районе

Первый урок мужества «Герои нашего времени» провели сотрудники пожарной охраны для детей-сирот и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Во время урока герои, получившие государственные награды, рассказали молодым людям о свойственных их профессии самоотверженности, взаимопомощи и ответственной гражданской позиции.

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Для подростков организовали экскурсию по 103-й пожарной части Гатчинского района, а также устроили показ фильма «Огонь». Аналогичные уроки мужества в 2021 году будут проведены во всех районах Ленинградской области.