Сироты и трудные подростки познакомились с профессией пожарного в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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Первый урок мужества «Герои нашего времени» провели сотрудники пожарной охраны для детей-сирот и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Фото: lenobl.ru

Во время урока герои, получившие государственные награды, рассказали молодым людям о свойственных их профессии самоотверженности, взаимопомощи и ответственной гражданской позиции.

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22.03.2021 33

Для подростков организовали экскурсию по 103-й пожарной части Гатчинского района, а также устроили показ фильма «Огонь». Аналогичные уроки мужества в 2021 году будут проведены во всех районах Ленинградской области.

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