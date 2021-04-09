Жители Ленобласти примут участие в «Цифровом диктанте»

Автор: Сергей Агутин
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С 9 по 24 апреля жители Ленинградской области смогут проверить свою цифровую грамотность во всероссийском «Цифровом диктанте».  

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Фото: lenobl.ru

Тестирование пройдет на сайте акции. Оно включает в себя вопросы на знание базовых программ и приложений, социальных сетей, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов.

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23.03.2021 256

«Цифровой диктант» посвящен цифровой безопасности, защите персональных данных и устройств, искусственному интеллекту, интернету и блокчейн. Тестирование рассчитано на возрастные категории 7-13 лет, 14-17 лет, от 18 лет и старше.

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