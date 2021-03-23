Из резервного фонда Ленобласти выделены деньги на ремонт дома во Всеволожске

Из резервного фонда Ленинградской области выделено 2,2 млн рублей на работы по восстановлению дома на проспекте Добровольского. Распоряжение подписал Александр Дрозденко.

На эти деньги будет профинансирован второй этап аварийно-восстановительных работ дома, пострадавшего из-за пожара в ноябре. Работы включают в себя монтаж конструкций и находятся в завершающей стадии.

В рамках первого этапа, завершенного в январе, был произведен демонтаж поврежденных конструкций.

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Дом пострадал от взрыва 30 ноября 2020 года. Были разрушены три квартиры, еще 17 оказались в зоне ЧС. На период ремонта жильцы переехали в съемное жилье или разместились у родственников.