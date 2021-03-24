За сутки в Ленобласти выявили 121 новый случай COVID-19 — данные на 24 марта

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 121 человека, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 39 160, выздоровели — 36 144.

Бокситогорский район: Пикалёво (+2), Ефимовский (+1), Бор (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+1), Паша (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+9), Кудрово (+4), Воейково (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+2), Кальтино (+1), Канисты (+1) .

Выборгский район: Выборг (+7), Перово (+1), Рощино (+1), Советский (+2), Светогорск (+1), Приморск (+2), Ермилово (+1), Пушное (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+8), Сиверский (+2), Вырица (+1), Малое Верево (+4), Алексеевка (+1), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3).

Киришский район: Кириши (+4), Яшкино (+1) .

Кировский район: Отрадное (+5), Приладожский (+1), Назия (+2), Путилово (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).

Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Оржицы (+1) , Лебяжье (+1) , Разбегаево (+1) , Дубки (+1).

Лужский район: Луга (+6), Турово (+1).

Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Починок (+2), Раздолье (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+1), Гостицы (+2), Новоселье (+2), Гусева Гора (+2) .

Тихвинский район: Красава (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Никольское (+1), Федоровское (+2).

Ленобласть получила новую партию «Спутник-V». Всего до 20 апреля в регион поступят 16200 комплектов вакцины. Также мы рассказывали, как получить и зачем нужен сертификат о вакцинации от COVID-19.