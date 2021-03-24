Песков рассказал подробности о вакцинации Путина от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневной пресс-конференции рассказал о вакцинации Владимира Путина, но не сообщил, какой вакциной он привился.
«Все три российские вакцины абсолютно надежные, эффективные и безопасные. Поэтому никакой разницы, какой вакциной привился президент нет. А какой вакциной, знают только президент и его врач», – сообщил Дмитрий Песков
На вопрос, какой это был по счету укол, Песков ответил, что первый.
«Недельки через три – второй», – уточнил Дмитрий Песков
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