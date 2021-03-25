Автомобиль директора завода топливных гранул подожгли в Подпорожье

По информации ivbg.ru, 23 марта в полицию Подпорожского района сообщили о горящем автомобиле возле пятиэтажного дома на улице Красноармейской в Подпорожье.
Горел Mitsubishi Pajero, принадлежащий директору предприятия по производству топливных гранул. Материальный ущерб автовладельца составил 200 тысяч рублей.
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По информации ivbg.ru, 25 марта около 11:00 в экстренные службы сообщили о том, что под лед на Ладоге недалеко от...
25.03.2021 110
Недалеко от машины обнаружены фрагменты материала, указывающие на поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.