Автомобиль директора завода топливных гранул подожгли в Подпорожье

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 23 марта в полицию Подпорожского района сообщили о горящем автомобиле возле пятиэтажного дома на улице Красноармейской в Подпорожье.

Горел Mitsubishi Pajero, принадлежащий директору предприятия по производству топливных гранул. Материальный ущерб автовладельца составил 200 тысяч рублей.

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25.03.2021 110

Недалеко от машины обнаружены фрагменты материала, указывающие на поджог. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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