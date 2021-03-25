В Петербурге растет число тяжелобольных с Covid-19

В стационары Северной столицы поступает все больше пациентов с тяжелыми симптомами коронавируса. Данный показатель устремился вперед.
Совсем недавно, в феврале этот показатель составлял 25%, однако на данный момент число тяжелобольных коронавирусом порядка 27 % от общего числа. Зампред Комитента Здравоохранения Андрей Сарана сообщал, что 70% пациентов в ковидных госпиталях города находятся в среднем состоянии, 27% в тяжелом и только 3% в легком.
«Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 183 пациента», — говорится в отчете координационного совета по коронавирусу от 25 марта.
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25.03.2021 67