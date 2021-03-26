Пациент размахивал ножом в наркодиспансере Нового Девяткино

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 марта в наркодиспансере на улице Славы в Новом Девяткино Всеволожского района задержали буйного пациента.

В медицинском учреждении поссорились двое посетителей. Один из них стал размахивать ножом. Медицинские работники нажали на кнопку тревожной сигнализации.

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25.03.2021 103

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Нож изъяли, а нарушителя передали полиции.

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