Автомобиль за 2,5 млн рублей угнали в Кингисеппе

По информации ivbg.ru, 25 марта в полицию Кингисеппского района обратился водитель компании, специализирующейся на корейских видеорегистраторах, из Кингисеппа.

Ночью от дома на Большом бульваре у него угнали белый арендованный Hyundai Santa Fe. Материальный ущерб мужчина оценил в 2,5 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.