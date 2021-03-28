“Леноблводоканал” рассказал о пяти правилах питьевого режима

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

“Леноблводоканал” дал жителям Ленобласти пять полезных советов, чтобы соблюдать питьевой режим. 

  1. Начинайте свой день со стаканы воды, желательно теплой. Стакан теплой воды натощак запускает обмен веществ и подготавливает организм к приему пищи.
  2. Разнообразьте воду долькой лимона, ягодами или листьями мяты.
  3. На рабочем месте обязательно держите стакан воды, бутылку с водой на столе. Во время умственной деятельности необходимо употреблять воду – это помогает сконцентрироваться и оставаться бодрым на протяжении всего рабочего дня.
  4. Отправляясь в дорогу, возьмите бутылку воды с собой.
  5. Постарайтесь заменить сладкие, газированные напитки, соки на воду.

При соблюдении всех рекомендаций водный баланс организма будет в норме. Ранее  «Леноблводоканал» назвал пять причин, чтобы пить чистую воду каждый день.

Автор