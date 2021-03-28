“Леноблводоканал” рассказал о пяти правилах питьевого режима

“Леноблводоканал” дал жителям Ленобласти пять полезных советов, чтобы соблюдать питьевой режим.
- Начинайте свой день со стаканы воды, желательно теплой. Стакан теплой воды натощак запускает обмен веществ и подготавливает организм к приему пищи.
- Разнообразьте воду долькой лимона, ягодами или листьями мяты.
- На рабочем месте обязательно держите стакан воды, бутылку с водой на столе. Во время умственной деятельности необходимо употреблять воду – это помогает сконцентрироваться и оставаться бодрым на протяжении всего рабочего дня.
- Отправляясь в дорогу, возьмите бутылку воды с собой.
- Постарайтесь заменить сладкие, газированные напитки, соки на воду.
При соблюдении всех рекомендаций водный баланс организма будет в норме. Ранее «Леноблводоканал» назвал пять причин, чтобы пить чистую воду каждый день.