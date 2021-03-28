“Леноблводоканал” рассказал о пяти правилах питьевого режима

Начинайте свой день со стаканы воды, желательно теплой. Стакан теплой воды натощак запускает обмен веществ и подготавливает организм к приему пищи.

На рабочем месте обязательно держите стакан воды, бутылку с водой на столе. Во время умственной деятельности необходимо употреблять воду – это помогает сконцентрироваться и оставаться бодрым на протяжении всего рабочего дня.