Третья партия вакцины за неделю и 102 новых случая COVID-19: главное в Ленобласти за 28 марта

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 28 марта.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки выявили 102 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 39 578 человек, выздоровели — 36 580. Более подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи, по ссылке.

Новая партия вакцины от COVID-19

В Ленобласть поступило еще 14 900 доз вакцины «Спутник V». В общей сложности, за эту неделю на склад ЛОГП «Ленфарм» доставили 31 100 комплектов препарата. В ближайшее время их доставят в районные больницы.

Павлы смогут бесплатно посещать Гатчинский дворец

В музее-заповеднике «Гатчина» 2021 объявлен годом Павла I. В связи с этим мужчины по имени Павел до конца года смогут посещать Гатчинский дворец бесплатно. На входе необходимо будет предъявить паспорт или водительское удостоверение.

Дополнительные электрички из Петербурга

С 1 апреля на Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях Октябрьской железной дороги назначаются дополнительные пригородные поезда. С подробным расписанием всех поездов можно ознакомиться по ссылке.

В Мурино у храма нашли привязанного пса с запиской

В Мурино неизвестный привязал пса к забору храма и бросил, прицепив очень неоднозначную записку. В ней говорилось, что собака разрушала квартиру, а отпустить животное «на волю бога» ему посоветовал некий священник. Шнауцера забрали, накормили, отмыли и временно приютили, пока не найдут новых хозяев.

В Ломоносовском районе отремонтирует поврежденный участок дороги

Капитальный ремонт ждет участок от границ кольцевой развязки в Ломоносовском районе до границ Большой Ижоры. Сейчас в качестве временной меры проводится ямочный ремонт участка. С наступлением активного сезона дорожных работ специалисты «Ленавтодор» приступят к капитальному ремонту.