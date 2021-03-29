Инвестор купил завод холодильников в Выборге за 76 млн рублей, чтобы производить микромаркеты

Стартапа Briskly приобрел Выборгский завод холодильной техники за 76 миллионов рублей. В сделку входят 100% доли в компании и 100% доли в уставном капитале ООО «Торговый дом «Линнафрост».

Инвестор получил в свое распоряжение завод, занимающий площадь в два гектара в Выборге. При этом Briskly стал единственным претендентом на актив в ходе торгов на электронной площадке «НЭП-Фабрикант».

Новый владелец сообщил, что на площадке будут выпускаться smart-холодильники – микромаркеты. В планах производство до 10 тысяч единиц в год. В расширение штата, развитие отдела продаж и модернизацию будет вложено 100 миллионов рублей.