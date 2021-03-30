Александр Дрозденко привился от COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сделал прививку от коронавируса,  об этом он рассказал во время своей поездки в Подпорожский район.

Какую именно российскую вакцину выбрал глава региона — не уточняется. Напомним, Дрозденко переболел коронавирусом еще в прошлом год. 

Ранее прививку от коронавируса сделал президент России Владимир Путин, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

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