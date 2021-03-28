Путин назвал срок снятия всех ограничений по коронавирусу

Введенные в связи с коронавирусом ограничения могут быть сняты к концу лета — к этому времени у россиян должен сформироваться популяционный иммунитет, заявил Путин.

Президент России напомнил, что для достижения популяционного иммунитета необходимо вакцинировать около 70% взрослого населения. По мнению Путина, если вакцинация от коронавируса будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то этот показатель в стране будет достигнут летом или к концу лета. Как только это произойдет, можно будет говорить о снятии ограничений.

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Ранее мы рассказывали, что 23 марта Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, но не сообщается, какой вакциной он привился.