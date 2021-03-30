В Ивангороде с 31 марта начнут прививать от COVID-19 проживающих в Эстонии россиян

Россияне, живущие в Эстонии, смогут с 31 марта сделать прививки от COVID-19 в поликлинике Ивангорода в Кингисеппском районе Ленобласти.

К слову, Ленобласть еще в конце февраля была готова вакцинировать россиян, проживающих в Эстонии. Но в период пандемии беспрепятственно въехать на территорию России и вернуться обратно можно только один раз, а прививку нужно ставить два раза.

В конце марта Александр Дрозденко направил Голиковой письмо с просьбой разрешить россиянам, проживающим на территории Эстонии и Финляндии, неоднократно пересекать границы в целях вакцинации. Теперь это стало возможным.

Напомним, вакцинация проводится в 75 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 30 – мобильные бригады. Записаться на вакцинацию, а также выбрать удобный для этого пункт можно через сайт Госуслуг.