«Ладога» ждет молодых блогеров, бизнесменов и волонтеров

Межрегиональный молодежный образовательный форум пройдет с 27 июня по 4 июля на десяти тематических площадках.

В течение 7 дней 700 человек и 70 волонтеров из разных регионов России ждет индивидуальная работа с наставниками, встречи с лидерами ведущих молодежных сообществ и грантовый конкурс молодежных проектов.

Регистрация на форум начнется в апреле на сайте «Молодежь России». Заявки от волонтеров ждут до 5 мая включительно по ссылке.

Организаторами форума выступает Ресурсный добровольческий центр Ленобласти.

Напомним, форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя. 12-й молодежный форум в 2020 году собрал рекордное количество участников — более 650 человек — лидеров молодежных сообществ, блогеров, молодых предпринимателей, представителей социальной активности, духовного пространства, профсоюзов, Волонтеров Победы и digital-джедаев.