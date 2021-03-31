Почти пять миллионов туристов посетили Ленобласть в 2020 году

Самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты Приозерского и Всеволожского районов, памятники боевой славы на Дороге жизни и исторические кварталы Выборга.

В связи с ковидными ограничениями наиболее востребованным стал загородный отдых, в связи с чем загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей, баз отдыха возросла до 100%. Для сравнения: в 2019 году Ленобласть посетили 5,7 млн человек, что всего на 15,8% больше, чем в 2020 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома.

Также на территории региона устанавливают информационные щиты с QR-кодами, которые помогут путешественникам сориентироваться на основных туристических маршрутах.

Напомним, что в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России. В ее рамках в 2020 году россияне приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.