Двоих рыбаков, застрявших в Финском заливе, пришлось вызволять спасателям

Очередных любителей рыбалки пришлось спасать в Выборгском районе. Двое мужчин ушли на 500 метров от берега по тонкому льду, а вернуться обратно не осмелились.

Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, днем, 1 апреля поступило сообщение, что вблизи поселка Вязи в Финском заливе на льду находятся два рыбака. От берега они ушли на пол километра. Как рассказали позже в экстренной службе, любители рыбалки не могли вернуться на берег из-за образовавшейся трещины.

На место прибыла дежурная смена аварийно-спасательного формирования Выборга, РПСО пост «Берег» и ОМВД по Выборгскому району. В операции по спасению людей были задействованы 3 единицы техники и 10 человек. Ближе к вечеру рыбаков вернули на берег.