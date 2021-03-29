В Волховском районе провели рейд по местам зимней рыбалки

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel

Любителям зимней рыбалки по-прежнему грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Службой МЧС был проведен очередной рейд по выявлению любителей зимней рыбалки, нарушающих запрет выхода на лед. Сотрудники МЧС проверили места зимней рыбалки на Ладожском озере и реке Волхов.

В МЧС предупреждают, что зимнюю рыбалку пора прекращать. Наступление весны приводит к быстрому таянию льда. Мы уже писали о нескольких случаях с рыбаками. В Кронштадте спасли 25 рыбаков со льда Финского залива. Почитайте также — машина с тремя рыбаками провалилась под лед в Волховском районе.

Об этом рассказали 47channel.ru.

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