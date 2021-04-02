Человек сгорел в дачном доме в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 15 квадратных метров дачного дома, расположенного в СНТ Дружба Тосненского района Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 апреля в 20:34. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 21:30 – за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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